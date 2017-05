Preocupa la contaminación en el costado Norte de El Diamante

El bloque de concejales del Frente cambia Mendoza ha presentado un pedido de informe sobre la basura acumulada en el costado Norte del Río Diamante y el callejón El Moro.

La concejal Gisela Caballero dijo que la solicitud se ha realizado en función de la sorpresa que les ha causado la cantidad de basura que se ha acopiado.

“Es una montaña de basura -graficó la edil- la longitud, el alto y aparte el tipo de residuos; hay de todo. Nosotros hemos realizado un pedido de informe, queremos saber por qué se está acumulando tanta cantidad de basura ahí. Queremos saber quiénes son y esperamos que si se detecta quiénes han sido, reciban la sanción que se merece y más, para que sea ejemplificadora”.

“Como Estado tenemos que dar el ejemplo, no sólo de no hacerlo, sino también de tomar las medidas necesarias para poder multar al particular que lo hace y aparte de eso tenemos que tomar acciones urgentes para remediar ese daño ecológico que se ha hecho en este espacio de más de 1000 metros, que es tremendo”.