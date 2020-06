Preocupa la situación de las PyMes y la necesidad de generación de empleo

El sector comercial atraviesa un momento complejo, más allá de que paulatinamente se vuelve a la normalidad.

El Presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael, Osvaldo Fernández dijo a LV4 “en materia económica el escenario no es fácil, en un país que venía con problemas económicos antes de entrar en una recesión absoluta por una cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, para evitar la propagación del virus. A alguien que es pobre, como la república Argentina, que lo tengan 80 días sin trabajar, lo hace mucho más pobre. Ese es el escenario nacional y a nivel local es exactamente igual. Los países van a reaccionar de distintas formas, dependiendo de cuál fue su situación anterior y cuál es su realidad económica. La de Argentina es una situación frágil, en términos económicos. Así es que nos va a costar mucho salir de esta pandemia, vamos a necesitar mucho esfuerzo y tendremos que ponernos de acuerdo entre los actores, cada uno en su ámbito, pero no va a ser fácil”.

El dirigente aseguró que uno de los sectores más afectados es el de las PyMES “hablamos de economía doméstica, de la economía de las personas sin dinero en el bolsillo, eso es tremendo porque afecta todo. En ese sentido trabaja la Cámara, donde una de las principales preocupaciones es generar empleo y mantener la actividad económica, porque precisamente somos la voz de las empresas. Porque cuando decimos que una PyMe sufre, la gente sufre”.

En relación al Paso Las Leñas, Fernández dijo que continúa avanzando, pese al impacto que ha tenido por efecto de la pandemia.

“El Paso Las Leñas es una obra emblemática de San Rafael y de la Cámara, que hace visible las necesidades y ponen en evidencia las necesidades de la región. Va marcando agenda. En este sentido lo último que se hizo fue un estudio de campo durante el verano. Vinieron las consultoras al territorio por primera vez en 20 años, a estudiar por dónde puede pasar el túnel, para saber si las aproximaciones que se habían hecho eran correctas, si la calidad de la roca era perforable. Obviamente la situación de pandemia hizo que el tema no fuera prioridad, pero no ha cambiado su dirección. El túnel internacional Paso Las Leñas está para hacerse, no sabemos cuándo, pero está avanzando”- aseguró Fernández.