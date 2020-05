Preocupa la crítica situación del Área de Bienestar Animal de Paraná

Nicolás Llovet, presidente de la Fundación Fauna Urbana, se refirió a la preocupante situación que atraviesa el Área de Bienestar Animal del Municipio de Paraná, la cual hace algunos meses no recibe insumos. El proteccionista, indicó que son muchos los animales que no están recibiendo la atención necesaria y tampoco se puede controlar la descendencia ya que no hay castraciones. En este sentido, informó que algunas vacunaciones se llevan adelante, pero no se puede cubrir la gran demanda.

