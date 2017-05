Preocupa a estacioneros el futuro del GNC 

El secretario de la Cámara de Combustibles de Córdoba, Raúl Castellanos, explicó que en una reunión de la que participó, donde el principal orador fue el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, este señaló que no iba a haber ningún tratamiento especial para el GNC y que el costo tendrá un valor similar al de la nafta súper.

En diálogo con Nacional, Castellano expresó la preocupación de la entidad ante este panorama:

“Esto es lo que ha manifestado claramente el ministro de enrgía Juan Jose Aranguren. Desde hace un año y medio el precio del GNC está subiendo mucho más que las naftas. Las naftas subieron alrededor de un 40% y el GNC 90 o 95%. Esto nos cayó como un balde de agua fría. Esto afecta no solo a los sectores empresarios involucrados, que son muchos, talleres de instalación, 1900 estaciones de servicio en todo el país que dan trabajo a una 25000 personas, y que tiene una perspectiva concreta de quedarse sin trabajo. Pero además hay en el país 1 millón 800 mil vehículos que funcionan con GNC, muchos de los cuales son taxis, remises, transporte escolar, ambulancias, pero también particulares que no pueden cargar naftas. La calidad de vida de millones de personas en la Argentina se vería afectada por esta situación. Es muy malo, es muy grave y estamos dispuestos nosotros a dar batalla para que esto no ocurra.”

Raul Castellano, secretario de la Cámara de Combustibles de Córdoba