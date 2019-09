Prefectura desbarató una importante banda narco criminal en ciudad

Prefectura Naval Argentina realizó trece allanamientos en tres provincias tras una orden librada por el juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Seró. Los procedimientos se hicieron en Entre Ríos, Misiones y Corrientes.

El prefecto Mayor Norberto Montaldo, confirmó que los allanamientos efectuados están vinculados a una causa que esa fuerza investiga desde julio de 2018 junto al juez Federal Pablo Seró.

Cinco de los cuales se hicieron en nuestra ciudad y como resultado se secuestraron 3 kilos de cocaína de máxima pureza, armas, municiones, vehículos, una suma de dinero que supera los 200 mil pesos y se detuvo a 10 personas a los que se les tomará declaración entre jueves y viernes.

Algunos allanamientos fueron en la misma Unidad Penal Nº2 de Gualeguaychú, otro en la UP Nº 4 de Concepción del Uruguay y también en las dos unidades carcelarias de Paraná, UP 1 y UP 6.

El resto de los procedimientos se hicieron en Colón, dos en Pasos de Los Libres y dos en Posadas. La investigación de la Prefectura data de dos años, interviniendo el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de nuestra ciudad, a cargo del Dr Pablo Seró.