“Por una cabeza” il tango che nasconde l’angoscia di scegliere

“Po r una cabeza” è uno dei tanghi più popolari a livello internazionale, specialmente dopo aver svolto un ruolo centrale nel film “Profumo di Donna”, girato negli anni 90 e protagonizzato da Al Pacino, che ha vinto, grazie a questa pellicola, il suo unico premio Oscar. Questo tango è forse una delle migliori creazioni della coppia creativa Carlos Gardel (autore della musica) e Alfredo Le Pera (autore delle parole) . “Por una cabeza” è stato composto a New York nel 1935. La versione originale è stata incisa da Gardel nel suo ultimo film “Tango-Bar”.

Gardel morì insieme a Alfredo Le Pera in un incidente aereo quello stesso anno, tre mesi dopo, a Medellín (Colombia) dove era in tournée. Dato che entrambi gli autori morirono in quella data e che sono trascorsi tanti anni dall’episodio, la legge argentina ha sostenuto che quest’opera è ormai diventata di pubblico dominio.

