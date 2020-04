¿Por qué se recomienda el uso de tapabocas en la vía pública?

En los últimos días, varios dirigentes y líderes políticos comenzaron a recomendar y, en algunos casos, hacer obligatorio el uso de barbijos en la vía pública, como ya ocurrió en varias localidades de la Argentina. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda su uso, especialistas señalaron que es un elemento importante para detener el contagio.

El jefe de servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz y médico integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional, Tomás Orduna, se refirió a esta discusión y explicó por qué en la última semana tomó fuerza esta postura.

El médico indicó que los pacientes asintomáticos pueden ser contagiantes del virus, ya que no saben que lo portan, y dijo que este factor hizo que la ciencia se replanteara la posición de no recomendar el uso de barbijos.

“El uso del tapabocas es solidario, tiene que ver con que yo no excrete el virus. No es una cuestión de protegerme de otro, sino que yo puedo estar protegiendo porque yo no sé que portó el virus”, precisó, en diálogo con Juego de damas.

Además, se refirió al uso de mascarillas y marcó la diferencia entre cubrirse los ojos y la boca y nariz: “Eso ya tiene que ver con la protección propia, porque los ojos no eliminan lágrimas con virus, como el modelo del ébola. La mucosa del ojo es receptora del virus”.

A su vez, dijo que los cambios en las recomendaciones serán dinámicos porque nos estamos enfrentando a algo que no conocíamos y pidió a la población que fabrique sus propios tapabocas para que los barbijos queden a disposición del personal de salud.