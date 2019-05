Por qué nos cuesta tanto mantener la atención

La atención en los adultos, jóvenes, niños… ¿por qué nos cuesta tanto poner toda nuestra concentración en un foco? En Corazón valiente, el poder de los valores, Claudio Waisburg, neurólogo y director del instituto médico de investigación y capacitación SOMA, Gerry Garbulsky, organizador de TEDx Río de la Plata y embajador TEDx en América del Sur, y Eugenia Mitchelstein, licenciada en Ciencias Políticas, profesora en la Universidad de San Andrés y Master in Science en Medios y Comunicación de la London School of Economics and Political Science, analizan el trasfondo de este tema.