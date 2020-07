¿Por qué Esteban Pérez está tan enojado con Néstor García?

El exbasquetbolista Esteban Pérez dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que “el Che García me falló,me traicionó. Me acribilló”.

Esteban habló así del entrenador bahiense cuando coincidieron en Peñarol para jugar la Liga Nacional de Básquetbol. Pérez había arreglado por 3 temporadas y “de golpe, no me ponían, no me pagaban… A mi novia la mandaban a apretar con la hinchada”.

Foto: Esteban fue campeón de la Liga 92-93 con GEPU de San Luis, compartiendo equipo con el bahiense Juan Espil.

En diálogo con la Radio Pública, el alero de la selección argentina de también se expresó sobre su identificación con Olimpo, de sus tiempos en Estudiantes, de la Selección y de sus inicios en el básquetbol.