Por primera vez, Bordet marcó distancia de Urribarri

El gobernador Gustavo Bordet cuestionó duramente a quienes desde el propio peronismo entrerriano lo vienen acusando de macrista y marcó la debida distancia de su antecesor, Sergio Urribarri, aunque sin nombrarlo.

Lo hizo en la reunión de gabinete de la semana pasada, donde trazó una cruda realidad del Estado provincial.

“Encontré una provincia fundida y no me quejé ni lloré; me puse a trabajar”, dijo, a la vez que confesó su “bronca por aquellos que nos llevaron a esta situación y hoy la juegan de héroes, tratándome como representante deMacri en la provincia”, en clara alusión al sector urribarrista.