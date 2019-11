Por las lluvias, hubo que evacuar a una familia en Rumi Punco

NO HUBO DAÑOS MATERIALES IMPORTANTES

NO HUBO DAÑOS MATERIALES IMPORTANTES TUCUMÁN

Las tormentas que cayeron durante el fin de semana en la provincia, afectaron a varias localidades, aunque sin grandes daños que lamentar. “Gracias a Dios en La Cocha no tuvimos inconvenientes con el agua, pero sí en Rumi Punco y en El Palancho. Tuvimos dos días de lluvia sin parar, no nos daba tregua el agua y en la zona de La Invernada también, pero no tuvimos evacuados ni gente afectada. Mayormente sé que entró mucha agua en las casas. En Rumi Punco se evacuó a una familia hacia la escuela, pero ya regresaron a su casa”, contó Patricia Carabajal, bombera voluntaria de La Cocha.