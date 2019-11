Por falta de fondos y seguros de vida, Las Lajas no tiene bomberos

El bombero voluntario y ex jefe del cuerpo hasta hace tres días, Daniel Santana, contó cómo fue la renuncia de los 7 bomberos que integran el organismo. “Esto viene de una situación no regular porque nadie cobra la cuota de socio, son pocos los que aportan”, explicó. Sin ingresos desde marzo, se rompió la relación con la presidenta de la comisión. “¿Qué pasa si hay un incendio y decimos que no tenemos combustible?”, preguntó. El cuartel es uno de los más antiguos de Neuquén.