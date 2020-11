Por el momento los conductores de monopatines eléctricos no necesitan carnet

El subsecretario de Movilidad Ciudadana, Luis Nerón, informó que por el momento los conductores de monopatines eléctricos no necesitan tener licencia de conducir, dado que la Municipalidad de Salta todavía no adhirió a la Ley Nacional de Tránsito (24.449). En tanto dijo que quienes conduzcan este tipo de vehículos deben usar cascos y no circular por las ciclovías.

Por otra parte, el funcionario recordó que por la pandemia se dispuso la prórroga por un año de los carnets de conducir y que ante la pérdida del documento, es posible recurrir a una copia a través de la aplicación Mi Argentina, donde se encuentra la opción “Licencia Nacional de Conducir”. “Se puede imprimir o mostrar desde el celular, con eso y la denuncia de extravío, se puede circular”, indicó.