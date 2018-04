Por el ingreso de una masa de aire descenderá la máxima a partir del jueves

De acuerdo a la información brindada por el ingeniero Raúl Besa, comienza una leve inestabilidad que no originaría precipitaciones, pero sí un descenso de temperatura, no muy notable hoy, cuando la máxima alcanzaría los 26 grados, pero sí mañana, cuyo registro extremo no superaría los 18 grados.

Más cálido hacia viernes, sábado y domingo, con máximas que estarían entre los 24, 26 y 27 grados, respectivamente.

Besa anticipó que para el jueves se espera que ingrese de lleno una masa de aire fresco, que generará marcado descenso del la temperatura.