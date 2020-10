Por el Día de la Madre, el comercio extiende su horario de atención

Como excepción por el Día de la Madre, el Sindicato de Empleados de Comercio llegó a un acuerdo con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, para que los comercios puedan extender dos horas más el horario de atención este viernes y sábado, hasta las 20. “Las modificaciones se hicieron en San Miguel de Tucumán, teniendo en cuenta que allí están haciendo horario corrido desde las 10 hasta las 18, con la queja de los comerciantes de que en horas de la siesta no tienen actividad. La apertura era nula porque no tenían gente que vaya a comprar. Solicitaron dos horas más el viernes y el sábado, y llegaron a un acuerdo con el gremio y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pero eso aquí no se discutió porque aquí el horario ya es hasta las 20. Además, con la contagio de contagios que hay no creo que se amplíe el horario de atención”, explicó Adolfo Saracho, concejal concepcionense y delegado de SEOC.

