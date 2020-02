Por el coronavirus aconsejan seguir los protocolos

PIDEN NO ALARMARSE

PIDEN NO ALARMARSE ENTRE RÍOS

La jefa del Servicio de Infectología del Hospital San Martín de Paraná, Adriana Bevacqua, informó sobre cuáles son los cuidados que deben tenerse en cuenta respecto del coronavirus e insistió en no utilizar barbijo. Además, la profesional de la salud, indicó que en Entre Ríos no hay ingresos ni salidas internacionales, ya que los vuelos salen y llegan a Buenos Aires. “Nosotros no tenemos influencia internacional, y debemos tener más cuidado con el dengue que con el coronavirus”, expresó

Bevacqua, dialogó con LT14 Nacional Paraná sobre el coronavirus y afirmó que no hay que alarmarse porque el Ministerio de Salud de la Nación está tomando el tema con suma responsabilidad y hasta el momento no hay casos confirmados de la enfermedad en el país. Recordó la importancia del lavado de manos, al toser o estornudar hacerlo en el pliegue del codo y no utilizar barbijo.