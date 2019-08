Por camiones averiados, no hay recolección de residuos

Daniel Barrios, subjefe de la Unidad Municipal Nº3 de Paraná, informó que por fallas mecánicas en los camiones recolectores no se está cumpliendo con la recolección de residuos en su totalidad. Explicó que por día sólo se cubre un par de circuitos, pero queda otro sin atender. Los vehículos están en los talleres municipales pero aún no han sido reparados. Sin embargo, desde el Municipio no se solicitó a los vecinos no sacar las bolsas de residuos, por lo que los contenedores están desbordados.