PONTO DE PARTIDA DA INDEPENDÊNCIA ARGENTINA

25 d e Maio é uma das datas patrióticas mais importantes para a Argentina, que comemora a Revolução de Maio, um feito que concluiu na constituição do Primeiro Governo Pátrio, isto é, governantes que não eram funcionários da Espanha, e que aboliu a autoridade do Vice-rei espanhol Baltasar Hidalgo de Cisneros sobre o Vice-reinado do Rio da Prata.

Os acontecimentos concluídos em 25 de Maio de 1810 foram o início do processo de surgimento do Estado argentino, que proclamaria a sua independência apenas seis anos mais tarde, em 9 de Julho de 1816.

É por isso que esta segunda-feira (25) é feriado em todo o território argentino. E a Rádio Pública do nosso país vai transmitir um programa dedicado a uma nova celebração da Revolução de Maio, que os nossos amigos no mundo poderão ouvir através de www.rae.com.ar, através do sinal conjunto entre a RAE-Argentina ao Mundo e a AM 870 para todo o país.

De 14h a 16h (17 a 19 UTC), o jornalista Gustavo Campana realizará um programa especial com entrevistas e áudios históricos sobre a importância desta data e as diferentes representações sociais na perspectiva atual.

E nesse espaço, será transmitido o radio-teatro “Cinco Dias que Conmovieron al Rio de la Plata” (Cinco dias que comoveram o Rio da Prata), uma peça escrita por Alejandro Stilman e dirigida por Nora Massi. Esta adaptação foi registada pelos atores e atrizes a partir das suas casas através de plataformas digitais, em decorrência do isolamento preventivo e obrigatório. Com as atuações de Claudia Lapacó, Héctor Calori, Quique Pesoa e um grande elenco, a peça vai das velas e cartolas até a comunicação virtual, dando forma a uma produção sem precedentes na história do teatro radiofônico.