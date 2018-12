“Poner en duda la imparcialidad de un forense no corresponde”

La visita del doctor Gastón Rosenfeld, responsable de la Oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, permitió a integrantes del Ministerio Fiscal de Tucumán, interiorizarse sobre los aspectos vinculados a las diligencias previas de la puesta operativa del nuevo CPP, tras una serie de charlas ofrecidas entre lunes y martes. Entre otros temas se refirió a la importancia del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la figura del auxiliar fiscal durante este proceso. “La importancia que tiene el MPF es primordial porque la mayor carga del trabajo va a estar en la cabeza del fiscal, quien es el responsable de terminar la persecución de un delito. También, el rol del auxiliar fiscal es fundamental porque son los que van a ir a las audiencias orales”, mencionó. Asimismo se refirió a la controversia que se suscitó en la provincia por el pedido de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para la restitución del Cuerpo Médico Forense y Morgue Judicial, que actualmente depende del MPF. “Independientemente de donde dependa no se puede cuestionar si van a hacer las cosas a favor de uno u otro. Es poner en duda la imparcialidad de un forense y a quien pertenezca me parece una discusión que no corresponde”, opinó. “Si se demora, por ejemplo, la realización de una autopsia me parecería grave”, afirmó.

