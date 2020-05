“Ponemos todas las herramientas de la provincia para atender cada situación”

Hablamos con Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, en su paso por la ciudad de Bahía Blanca.

“Trabajamos de lleno en un tema que nos preocupa como la pandemia. Hablamos con cada uno de los intendentes para monitorear y ver cómo funciona cada ciudad en el ámbito de este flagelo. Por sobre todas las cosas hablamos con cada uno de los comités de crisis, la parte médica, de seguridad, con los secretarios de acción comunitaria y la asistencia que hay que brindarle a los sectores que han parado. Es una atención integral de todos los factores que intervienen en esta situación”.

Respecto a las reformas que se habían encarado para mejorar la estructura de la policía bonaerense manifestó que “comenzamos una reforma profunda de la estructura de la policía de la provincia. Pero tuvimos que suspender momentáneamente estos cambios por la pandemia. Ahora todos nuestros esfuerzos y recursos esta puesto en atravesar esto de la mejor manera posible, para que no se repitan aquí las imágenes que vemos en Brasil, Chile, Ecuador y en Europa”.

“Por sobre todas las cosas, nuestra función es acompañar con el gobernador a cada uno de los intendentes que está atravesando esta situación”, continuó. “Vemos que este tiempo que hemos ganado con la cuarentena y la velocidad de la curva de contagio, nos ha permitido fortalecer una situación en el sistema de salud que estaba desfinanciado. Hemos ido equipando cada uno de los centros de atención para garantizar a los municipios una infraestructura acorde a la situación”.

Sobre la polémica de las prisiones domiciliarias sostuvo que “uno no esta de acuerdo con la manera irresponsable que se llevó adelante. Si se va a liberar un preso, hay que saber que ese preso no va a caer en el delito, y como se va a controlar eso. Y no se puede cometer la torpeza de liberar a un violador que vive a media cuadra de su víctima”.

