Políticas para la República busca la intendencia de Paraná

Armando Sánchez el candidato del partido Políticas para la República competirá por la intendencia de la capital entrerriana, con la Lista 60 “Paraná Futura”. En las elecciones PASO este espacio político fue una gran sorpresa porque obtuvieron 4,75 % del total de votos. Contó que los “llamaron de todos los partidos” para sumarse, pero ratificaron su independencia, “somos diferente a lo que se conoce”. También reconoció que “mucha gente está cansada de lo mismo y no somos ningunos improvisados, tenemos propuestas que nos llevaron años de trabajo”, por eso se mostró confiado en que los votos se pueden “ampliar mucho”, para las elecciones de este domingo. Afirmó que la gente “busca soluciones y no se las trajeron ni el radicalismo ni el peronismo, ya no quieren nada de eso”, remarcó Sánchez.