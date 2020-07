Policía recuperado de COVID-19, regresó a su casa

Las autoridades sanitarias del Chaco informaron que el sargento de Policía, Gabriel Armando Fernández, recibió el alta médica de COVID-19, tras haber cumplido el período de aislamiento social obligatorio con las medidas sanitarias correspondientes. Fernández había sido trasladado de urgencia desde la localidad de El Sauzalito al hospital Julio Perrando de Resistencia, donde permaneció internado bajo estrictos controles médicos.

En diálogo con Patricia Leguiza, de Radio Nacional, Fernández contó: “estaba prestando servicio en El Sauzalito, donde tuve contacto estrecho con el comisario René Pogonza (quien después falleció por la enfermedad) y cuando tuve los primeros síntomas, fiebre alta, tos, dolor de garganta entre otros, me aislaron y me hicieron dos hisopados que dieron positivo, y por prevención me trasladaron al hospital Perrando de Resistencia, en el que recibí una atención excelente, tuve una recuperación muy rápida, me dieron el alta, y hoy me siento muy bien”, señaló.

Durante 90 días Fernández no tuvo contacto con sus familiares, “fue muy duro”, dijo, y confirmó que cuando estén dadas las condiciones exigidas, será donante de plasma: “para ayudar a quienes lo necesiten”, concluyó.

