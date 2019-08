Poggi: “Hay que incorporar leyes para la adopción de personas por nacer”

“No quiero tener de nuevo otro bebé a la fuerza”, le dijo una adolescente de 17 años a una jueza de familia de Paso de los Libres, Corrientes, para que que hiciera algo con su embarazo, producto de una violación de su padrastro, que la violaba desde los 13 años.

“La golpea si se niega a estar con él y la amenaza para que no cuente.”, relató la tía de la joven ante la jueza Marta Rut Legarreta, a cargo del Juzgado de Familia de Paso de los Libres. Además, la tía había señalado que la madre nunca intervino, ni siquiera, cuando quedó embarazada y tuvo a su primera hija hace casi tres años.

La jueza Legarreta, intervino tras escuchar atentamente el pedido desesperado de la joven mamá, y es así que inició el proceso de adopción de la beba, antes de que nazca. El fallo se firmó el 12 de julio y la beba nació el sábado 13. Es decir, que sentó jurisprudencia como el primer caso de adopción prenatal.

Sobre la posibilidad de practicarle un aborto a la joven, Legarreta explicó en diálogo con Clarín, que era posible “pero estamos en Corrientes. La chica no fue al hospital sino que vino al juzgado. Y si bien yo sé que no hay que judicializar la situación mandé una nota al hospital porque sabía que no le iban a hacer el aborto tan fácil. Claro que le correspondía, pero ningún médico quiere hacer abortos, y mucho menos tan avanzados”, señaló.

La jueza dijo que fue decisión de la joven mamá de dar a su hijo en adopción y “eso es lo que hicimos”. Y agregó que no autorizó “una adopción prenatal sino que dicté una medida de urgencia”. Esta medida fue otorgar una guarda condicional a una pareja inscripta en el Registro de Aspirantes provincial desde el momento del nacimiento del bebé, pero sabiendo que es derecho de la madre arrepentirse hasta el día 45 posterior al nacimiento.

Sobre la adopción prenatal

El senador nacional por San Luis, Claudio Poggi impulsó el año pasado un proyecto de adopción prenatal, en medio del debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El proyecto de ley que presentó Poggi, tenía como objeto incorporar al ordenamiento jurídico nacional la figura de la adopción de personas por nacer, mediante la modificación e incorporación de artículos del Código Civil de la Nación y de la ley 26.413 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Con este proyecto, el senador pretendía “dar una respuesta y atención concreta a la grave situación, dada por las circunstancias de cada caso particular, que vive una mujer que cursa un embarazo no deseado y busca salida legal a esa situación y, a la vez, la necesidad de salvaguardar la vida del niño o niña por nacer”.

En diálogo con Dale Que Va, Poggi reafirmó la necesidad de incorporar leyes para permitir la adopción prenatal porque de esta manera “se cuida la vida del bebé por nacer y de la mamá”.