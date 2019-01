Podrían trasladar la torre de alta tensión de la Toma Vieja

“El desmoronamiento de la contención no genera ningún riesgo a la estructura. Las bases de la torre están muy lejos del lugar del desmoronamiento”, aseguró el ingeniero Pablo Tarca, director técnico de Transener. El ingeniero indicó que durante el fin de semana especialistas de la compañía recorrieron la zona donde se ocurrió el desprendimiento. Ante la consulta de El Diario sobre si analizan alejar la torre del borde de barranca, el ingeniero contestó: “Sí, se analiza, pero no hay ningún motivo que amerite a hacer el movimiento de una estructura de una línea de alta tensión si no hay riesgo alguno”.