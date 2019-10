Podría no realizarse debate en Gualeguaychú porque políticos no asistirían

“Tenemos una altísima expectativa para el debate, expresó José Dorati, representante de la Facultad de Bromatología (UNER) pero los bloques mayoritarios no aceptaron participar de esta instancia, denominada Gualeguaychú Debate. En este sentido aclaró que “todavía no es obligatorio” participar, como propone que debería ser, por eso están propiciando una ordenanza que así lo establezca, “aunque debería ser una herramienta que en política debería darse de forma natural”. El martes 15 debería ser el debate y si no participan los partidos, es muy probable que deba suspenderse, lo que es “muy lamentable”, calificó uno de los organizadores.

Los candidatos invitados son: Edgardo Darío Kueider y Stefania Cora del Frente de Todos; Alfredo Luis De Ángeli y Stella Maris Elisa Olalla de Cambiemos Juntos por el Cambio; Lisandro Luis Gamarra y María Fernanda Sanzberro de Consenso Federal; Luis Guillermo Meiners yMirta Alejandra Riquelme del MST- Nueva Izquierda.