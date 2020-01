Plaini confió en que la semana que viene se apruebe el proyecto de ley impositiva

El senador bonaerense, Omar Plaini, se refirió al debate por la Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires, impulsada por el gobernador Axel Kicillof y se mostró confiado en que el próximo miércoles logren aprobar el proyecto en el Senado, una vez que sea tratado por la Cámara de Diputados. “El proyecto de ley impositiva enviado por el Gobernador es una de las herramientas que necesita para una provincia endeudada como dejó el gobierno anterior”, sostuvo.

En diálogo con Nacional, el dirigente gremial criticó a la oposición y dijo que “sufren la abstinencia de no estar en el poder”. “Cuando Kicillof tuvo que establecer quién era el interlocutor (de la oposición), ellos no unificaron personería. Se whatsappeaban con la ex gobernadora que estaba paseando, que tiene todo el derecho a hacerlo, con senadores, diputados, intendentes”, afirmó Plaini.

En esta línea, aseguró que el proyecto “es una de las herramientas que necesita para una provincia endeudada como dejó el gobierno anterior, que ahora se muestra muy preocupado por la clase media”. Afirmó que “no se entiende esta actitud de no querer darle las herramientas” y recordó cómo fue el comportamiento de la oposición durante el primer año de gestión de Cambiemos. “Cuando fueron gobierno, el primer año, contaron con esas herramientas de la oposición y se jactaron que, estando en minoría, aprobaron más de 100 leyes, y eso se lo dio la oposición”, remarcó.

Los anuncios de Alberto Fernández

Por otro lado, Plaini se refirió a los anuncios económicos de Alberto Fernández y aseguró que son “muy importantes” y “que van en la dirección de lo que el Presidente dijo durante la campaña”. “En poco más de 20 días, va resolviendo un montón de cuestiones. Desde el Consejo Federal Contra el Hambre hasta esta situación de dar un aumento generalizado para reactivar el consumo. Es muy acertada la posición del Gobierno nacional”, indicó.

En las próximas horas, el Gobierno anunciará una suba de entre 6000 y 9000 pesos para trabajadores del sector privado. Esto se suma a otras medidas, como el bono para jubilados, y otras iniciativas que apuntan a reactivar el consumo local.