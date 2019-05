Pizzi es el elegido

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/13161747/2019-05-13-AGUSTIN-DOMPER-SAN-LORENZO.mp3 El entrenador ya dirigió al Ciclón entre 2012 y 2013, cuando se quedó con el título del Torneo Inicial. Hoy se despidió Jorge Almiron tras su paso por el club a primera hora de la mañana.

Su representante –Ricardo Schlieper– no lo descartó, aunque aseguró que todavía no hubo un ofrecimiento formal. “Un llamado así te impacta, pero todavía no existió. Su idea no era volver a la Argentina, pero deberá analizar la posibilidad para dar una respuesta”.

La carrera como director técnico de Pizzi comenzó en Colón, club del cual es hincha. Luego siguió en Universidad San Martín (Perú), Santiago Morning y Universidad Católica (Chile), Rosario Central, San Lorenzo, Valencia (España), León (México) y el combinado trasandino.Hay varias alternativas que maneja la dirigencia del Ciclón, en caso de que las charlas con Pizzi no prosperen. La lista la integran Edgardo Bauza (no trabajaría en lo que resta del año), Néstor Gorosito , Hernán Crespo y Sebastián Beccacece (se quedaría en Defensa y Justicia)