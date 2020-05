Pitrola: “Se está haciendo un ajuste en plena pandemia”

Esta semana organizaciones sociales y partidos de izquierda hicieron una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires con la consigna “Con hambre no hay cuarentena”.

El referente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, dijo que “hace un mes que no llegan los alimentos a los comedores comunitarios”.

En diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, Pitrola agregó que “el presidente tiene superpoderes porque no hay Congreso y su equipo no es capaz de la adquisición de los alimentos. Han emitido montañas de dinero para pagar deuda y no para garantizar el alimento a los más necesitados”.

Dijo además: “Se está haciendo un ajuste en plena pandemia”.

Sobre qué espera del presidente para la próxima fase de la cuarentena, se hizo una pregunta “¿hablará de la crisis de millones de argentinos?”.

También hizo mención de los arrestos domiciliarios y de los cacerolazos “movidos por el capitalismo”.