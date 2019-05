Piñeyro: “Son conductas delictivas por parte de las fuerzas de seguridad”

El piloto, médico y director de cine Enrique Piñeyro conversó con Silvina Chediek sobre las distintas vocaciones que tuvo en su vida y momentos que atravesó relacionadas a éstas. Recordó que de niño sólo pensaba en aviones y allí nació su pasión por volar. Piñeyro repasó su etapa como realizador de cine, lo que lo llevó a hacer Whisky, Romeo Zulu, una película sobre la tragedia de Lapa. Además aludió a su película documental The Rati Horror Show, donde el cineasta denunciaba las irregularidades que llevaron a un hombre común Fernando Carrera, a pasar 30 años en prisión acusado de un delito que no cometió y opinó sobre el caso de la persecución mortal efectuada por agentes bonaerenses en San Miguel del Monte, que terminó con cuatro jóvenes muertos: “Son conductas delictivas por parte de las fuerzas de seguridad”.

“Tengo desolación, tengo tristeza. No puedo entender lo que propone la ministra de Seguridad, no puedo entender lo que propone Macri sacándose una foto con Chocobar, que es un tipo que le tira a alguien porque le dicen que fue ese. Son conductas delictivas por parte de las fuerzas de seguridad. Los protocolos de Naciones Unidas lo prohíben en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. A alguien en fuga no se le tira”, expresó.