Piñero: “Tenemos que tener a todos los grupos de riesgo, vacunados”

La Dra Inés Piñero, responsable del área de Epidemiología del Hospital Justo José de Urquiza se refirió hoy al operativo de vacunación antigripal en el marco de la pandemia por Coronavirus. Piñero anunció que desde el Ministerio de Salud se establecieron prioridades de vacunación, para no reunir mucha cantidad de personas y evitar los riesgos. Este Lunes se están repartiendo vacunas en los centros de salud y se esta vacunando al personal de salud del hospital y se vacunará hasta el día viernes solamente a personal de salud. Del día Lunes 30 al viernes 3 se vacunarán a mayores de 65 años. En tanto del 6 al 9 de Abril se vacunarán a personas de 2 a 64 años con riesgo de salud (enfermedades preexistentes respiratorias, inmunodeficiencias, etc). Del 13 al 17 de Abril se vacunarán solo a embarazadas. En la semana del 20 al 24 de Abril serán vacunados únicamente a las fuerzas de seguridad. Cada centro de salud tendrá su horario para no aglomerar personas sanas con personas enfermas. La funcionaria remarcó que en el Hospital Justo José de Urquiza no se vacunará contra la gripe. Ante cualquier duda, deberán comunicarse a su centro de salud mas cercano de la casa y por teléfono para no estar transitando. Inés Piñero destacó: “Antes que nos llegue el Coronavirus, tenemos que tener a todos los grupos de riesgo, vacunados”.