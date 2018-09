Pinedo habló sobre el acuerdo con el FMI y el presupuesto para el 2019

El miercoles pasado el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, informaron que llegaron a un nuevo acuerdo.

En este marco el equipo de Corresponsales en línea entrevistó a Jorge Mariscal, director de investigaciones para mercados emergentes de UBS Wealth Management, y con el ex editor de Financial Times de Latinoamérica, Richard Lapper, para conversar acerca de las repercusiones que puede generar en Wallstreet y si van a poder cambiar las fluctuaciones cambiarias. “Lo que preocupó un poco a los mercados fue la comunicación y cómo se dio la renuncia de Caputo en medio del viaje de Macri a Nueva York. Preocupa porque no es la primera vez que se producen este tipo de inconsistencias”. Sostuvo.

Además María Laura Avignolo entrevistó al presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, para conversar acerca del acuerdo con el FMI, la posibilidad de llegar a un acuerdo con el presupuesto del 2019 y la situación económica Argentina. Pinedo sostuvo que “los principales economistas del mundo decían que cuando hay una corrida contra una moneda, la única defensa posible era el apoyo internacional” y añadió que “ningún país está en condiciones de soportar una corrida con el tamaño de los mercados financieros mundiales”.

Asimismo el presidente Provisional del Senado afirmó que “en la política argentina hay extremistas, pero el 70 por ciento de la política navega por el centro del sistema, no por los costados”. Además ratificó que van a llegar a un acuerdo presupuestario y mencionó que “yo creo que el acuerdo está ahí servido para que lo aprobemos y creo que el congreso lo va a aprobar”, además expresó que “hay dos tipos de acción política. Una es una acción de guerra, la acción de lucha, de confrontación de destrucción del otro. Y hay otra política que es realmente democrática que es la política de construir, de buscar consensos”, y añadió Cuando se vea que la Argentina es solvente, va a pasar que los mismos que salían corriendo de la Argentina van a querer volver corriendo. Cuando vengan a invertir, la Argentina no va a necesitar la plata del fondo necesariamente”.

También para conocer la situación del barco “Aquarius” de la ONG francesa SOS Méditerranée, el equipo de Radio Nacional, conversó con la responsable de asuntos humanitarios de médicos sin fronteras a bordo del barco, Seraina Eldada.

Por consiguiente, el equipo de Corresponsales en Línea dialogó con Manuel Cortes, quien es uno de los sindicalistas más importantes en Gran Britania y secretario general TSSA, que representa a los trabajadores ferroviarios, para discutir su postura sobre el BREXIT. Además para analizar cuáles son los escenarios para Gran Bretania si no llegará a ver un acuerdo por el BREXIT con la Unión Europea, entrevistaron al investigador de políticas públicas de la London School of Economics, Leandro Carrera.

Por último Sofia Neiman conversó con el periodista de Folha de San Pablo, Rossi Clovis, acerca de las próximas elecciones en Brasil del próximo fin de semana, “Hay una crisis económica como nunca hubo. 13 millones de personas sin empleo. Eso lleva a un desencanto con la élite política del país. Además hay una corriente de odio contra el PT y la gente se vuelca al único candidato en contra del PT”, expresó Clovis.