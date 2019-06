Pilar Sordo: “Tenemos una educación cultural que valora el sufrimiento”

La psicóloga y conferencista Pilar Sordo, visitó los estudios de Fm Folklórica 98.7 y tuvo una charla imperdible con Oscar Gómez Castañón sobre su trabajo, charlas y algunos de los temas que abordó en sus 9 libros. Sordo explicó, entre otras cosas, el sentimiento de culpa y el elogio del sufrimiento que nos dejo una cultura judeo-cristiana.

La entrevistada habló sobre cómo ser libre en la vida de una manera consciente y responsable: “Nos convencieron que ser libre era hacer lo que uno quería todo el tiempo, y eso no es cierto. La gente que hace todo el tiempo lo que quiere es muchas veces caprichosa, egoísta, bastante insoportable. La libertad no puede venir sin la responsabilidad, así como la honestidad no puede venir sin la prudencia”.

Sordo además definió a la generación milleneal: “Los millenials son una reacción a una generación como la mía o la de mi papá, que disfrutó muy poco, que siempre estaba cansada y que la ha sentido amargada. Esta generación millenial, surge como reacción a eso. Ellos parten desde el placer la vida. Ellos se van a tener que encontrar con el deber en los próximos años”.