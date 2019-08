Pietro Sorba nos cuenta las diferencias entre el vegetariano y el vegano

El prestigioso crítico gastronómico explica que “el vegano privilegia los alimentos de origen vegetal y no come ninguno que provenga de origen animal y vive y subsiste con un entorno en el que los animales no hayan sido maltratados”.

Pietro detalla que “el veganismo surge en Inglaterra hace unos 80 años y se difunde en los países anglosajones la idea de acercarse a los alimentos de una manera más natural”.

Con los años la cultura se fue extendiendo y hoy se presume que entre el 1 y el 3 por ciento de la población mundial se ha volcado al veganismo.