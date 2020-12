Piden urgente sanción de la Ley Provincial de Paridad de Género

DESCARGAR

La Red explicó que la iniciativa busca establecer una participación política equitativa, que implica que todas listas de candidatos estarán integradas por un 50% de mujeres y un 50% de hombres.

«Esperamos que en labor parlamentaria se apoye el proyecto y acompañen la iniciativa para que mañana sea tratado en el recinto», indicaron desde el sector.

En la provincia de Jujuy, la ley de cupo actual, neutro, según la cual no puede haber más de dos candidatos consecutivos del mismo sexo, genera listas electorales donde el cupo se respeta, y un 30% de las mismas está compuesto por mujeres, pero, por las características del sistema electoral de la provincia de Jujuy entre otros factores, resultan electas en una proporción menor.

«De esta conjunción normativa, surge que los cuerpos electivos colegiados de nuestra Provincia, Concejos Deliberantes y Comisiones Municipales, no alcanza actualmente al 30% de representación femenina. Y la Legislatura Provincial desde la sanción de la Ley de Cupo Provincial hasta nuestros días no logra superar porcentaje mínimo dispuesto por el cupo, significando un techo y no un piso», explicaron.