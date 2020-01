Piden una reunión a Koopmann por 48 trabajadores municipales despedidos

El secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), José Luis Saadi, explicó qué pasó con la Resolución 21/2020 que “deja sin efecto el estatus de planta permanente de 48 personas”. “Se está vulnerando el derecho del trabajo” expresó y luego explicó que “en teoría no los despide, pero no les permite marcar y los pone frente al despido”. Saddi cuestionó la “insensibilidad” de la medida.

Hoy tienen una reunión con el abogado y pidieron una entrevista con el intendente Carlos Koopmann para que conozca a las personas damnificadas con la medida. María Elena Orellana, una de las trabajadoras, contó que no fue notificada de un despido pero que no puede ingresar a trabajar al Tribunal de Cuentas. “Para nosotros el trabajo no tiene partido político”, manifestó. Por su parte, Joaquín Acosta recordó que los últimos meses fue director de Diversidad pero que es administrativo de planta permanente.