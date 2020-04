DESCARGAR

No hay solución para las y los trabajadores rurales que migran a trabajar en otras provincias. A propósito de la aglomeración de personas que no pueden retornar a sus provincias, por falta de transporte o porque allí no quieren recibirlas, como ocurrió en Jujuy, hay preocupación en el Frente de izquierda y los trabajadores. Nicolás del Caño, diputado nacional anticipó la presentación de un proyecto de emergencia en el Congreso para que se les garantice el transporte y las condiciones dignas.