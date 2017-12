Piden que se revisen algunos aspectos de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia ruidosa

Cristian Peralta, propietario de un local que se dedica a la venta de pirotecnia, analizó el impacto de la ordenanza aprobada este año en el Concejo Deliberante de Paraná que establece que está prohibida la venta de artículos que generan ruido. Dijo que en la ciudad hay seis comercios habilitados para vender pirotecnia y cuestionó que la nueva norma no se especifica qué estruendos son los que no deben comercializarse. “Prohíbe lo audible y sonoro, pero no tiene categorías”, indicó. El comerciante comentó que mantuvieron reuniones con funcionarios municipales y la Comuna estaría dispuesta a “pulir” la normativa para ser más específicos respecto a qué artículos no deben venderse.