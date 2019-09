Piden que Manzur, Magario y Espinoza expliquen el uso del avión sanitario

El legislador José María Canelada (UCR-Juntos por el Cambio) junto a su par Eudoro Aráoz, presentaron esta mañana una denuncia penal en contra del gobernador Juan Manzur, la candidata a vicegobernadora bonaerense por el Frente de Todos, Verónica Magario y el diputado nacional peronista Fernando Espinoza, por el uso indebido del avión sanitario de Tucumán. “Estamos planteando la inconstitucionalidad de uno de los incisos de la ley que está vigente porque en nuestro sistema jurídico las normas tienen jerarquía. Uno norma provincial no puede estar por encima de un Código Penal, y el código dice de manera expresa que cuando un funcionario público tiene la responsabilidad de resguardar y administrar bienes públicos, no puede usarlo como si fueran bienes privados. Este argumento que usa el Gobierno de la Provincia para protegerse, que es esta norma local, es inconstitucional. Estamos pidiendo que citen a los tres funcionarios, porque además la intendenta de La Matanza no tiene fueros en el régimen constitucional de Tucumán. Los tucumanos merecemos saber por qué hicieron este mal uso de los bienes que son de todos. Además, queremos que los funcionarios públicos que han cometido un delito paguen las consecuencias como sería cualquier otro caso de un ciudadano que comete un delito”, comentó Canelada.