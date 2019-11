Piden que la Justicia investigue el caso de la desaparición de una mujer

Los familiares de Mónica Gabriela Pereyra, la mujer que hace un año y medio está desaparecida, y cuya pareja habría confesado que la mató, pidió que la Justicia no deje el caso impune y que realice excavaciones en el descampado en donde estaría enterrado el cuerpo de la mujer. “No es un perro, es una mujer, un ser humano, tiene hijos. Supuestamente dijo que la mató y que el cuerpo está enterrado. Queremos que la Justicia tome cartas en el asunto y que no deje impune como fueron muchos casos de mujeres desaparecidas. La Justicia tiene que prestar atención a lo que madre denuncia hace un año. El lugar –donde estaría enterrada- está sin custodia, si su familia no encontraba cosas de ellas nadie iba a buscar y estaríamos sin saber nada. Las pericias dijeron que en la ropa encontrada había sangre”, pidió la mamá de Mónica.