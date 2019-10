Piden postergar Gimnasia de Jujuy – All Boys

El compromiso por la 9° fecha de la PrimeraNacional estaba programado para el día domingo desde las 17 hs . La postura del club visitante es reprogramar el encuentro para el martes 8 de octubre.

Claudio Salama Pte. de All Boys en contacto con Radio Nacional comentó “Si el paro se sostiene no vamos a poder viajar, por eso estamos pidiendo una prosternación no tenemos otra solución”

“Sería una locura viajar en micro, no lo soportaría el plantel; si hay vuelos el martes proponemos jugar ese día a las 15 hs. “