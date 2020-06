Piden dar aviso si la manga de langostas ingresa a Entre Ríos

Adriana Saluso, ingeniera agrónoma y magister en Entomología Aplicada, dijo que desde la década del 40 y 50 no se producía en el país una invasión importante proveniente del Paraguay, oportunidad en que sobrevolaron suelo entrerriano. Se trata de la especie conocida vulgarmente como “langosta sudamericana” (Schistocerca cancellata). Ya pasaron por Chaco, Formosa, Santa Fe, y actualmente se encuentran en Corrientes. “El desplazamiento depende de la velocidad y dirección del viento”, explicó Saluso quien no descartó que ingresen a Entre Ríos por La Paz y Feliciano. Según señaló, por el momento no se han alimentado con los cultivos y mencionó que se puso en vigencia un protocolo desde Senasa, la Dirección de Agricultura e INTA.

DESCARGAR

La comunidad agropecuaria debe dar alerta de la siguiente manera:

Alertas Senasa: Aplicación que se descarga en forma gratuita desde PlayStore de Android o iOS.

Línea gratuita del SENASA: 0800- 999-2386

Correo electrónico: saluso.adriana@inta.gob.ar – Adriana Saluso, Laboratorio de Entomología de la EEA Paraná del INTA.