Piden a Manzur que no acepte la renuncia al juez Francisco Pisa

El legislador José María Canelada (UCR) insistió hoy con su pedido para que el gobernador Juan Manzur, no le acepte la renuncia al juez Francisco Pisa, y que sea sometido a un Juri de Enjuiciamiento, por haber archivado las causas contra Mauricio Parada Parejas, el femicida de Paola Tacacho. “Son 40.000 firmas de tucumanos que le piden al Gobernador que no acepte la renuncia del juez Pisa, que se no garantice la impunidad y que funcionen las instituciones. Este juez ha sido una pieza central en el femicidio de Paola Tacacho. No tenemos dudas de que con su indiferencia y su sentencia carente de perspectiva de género, lo que ha hecho es ser cómplice de este femicidio. Queremos que sea juzgado por el Juri de Enjuiciamiento, para lo cual el primer paso es que Manzur no garantice impunidad, negando o rechazando la renuncia que le presentó el juez. Si esto sucediera, el segundo paso va a ser que todas las miradas estén en la Comisión de Juicio Político, que tiene mayoría oficialista, para que ahí, donde es más fácil diluir responsabilidades, tampoco se garantice impunidad. Estos jueces, que no están a la altura del sistema democrático, y de las necesidades de los ciudadanos, no pueden irse por la puerta grande y mucho menos”, opinó el legislador.

DESCARGAR