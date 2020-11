Piden a las personas que tomen conciencia sobre la donación de sangre

En el marco del Día Mundial del Donante, Sara Palacios, bioquímica del banco de sangre del Hospital Regional de Concepción, hizo un llamado para que la gente tome conciencia de la importancia de la donación. “En el Día nacional del Donante de Sangre, como cada año queremos agasajar a todos los donantes y que la gente tome conciencia de que donar no causa daño. En este año tan particular que nos está tocando vivir, que no tengan miedo de acercarse al hospital, no se van a contagiar de nada, ya que hemos extremado las medidas de bioseguridad para cuidar al donante y para cuidarnos a nosotros mismos. El requisito más importante es ser mayor de edad, y gozar de buena salud. Cualquier cirugía, tatuaje, perforaciones o todo lo que suponga un pinchazo con antigüedad de un año, en el caso de la mujer no tiene que estar embarazada. De todos modos, acá tenemos una entrevista más minuciosa y personal con el donante, para determinar si está en condiciones de ser donante”, comentó la bioquímica.

