“Pichi” Escudero: “Jugar con Diego fue maravilloso”

Osvaldo Escudero tuvo una dilatada trayectoria en el fútbol argentino. Comenzó su carrera en Chacarita en 1978 y la culminó en Chaco For Ever en 1994. Pero su trayectoria está marcada por dos hechos: fue Campeón Mundial Juvenil con la Selección Argentina en 1979 y Campeón Metropolitano con Boca en 1981.

RADIO NACIONAL: ¿ Qué recuerdos tenes del Boca del 81 ?

OSVALDO ESCUDERO: Fue un equipo muy bueno que mezcló la juventud con la experiencia. Coincidieron esas dos aptitudes. Jugar al lado de Diego Maradona fue maravilloso. Ese año salimos campeones. Ferro nos siguió todo el torneo a uno, dos puntos y logramos la diferencia ganando en la cancha de Boca, con el gol de Hugo Osmar Perotti. Se produjo una avalancha de la gente, que fue increíble.

Jugué la mayoría de los partidos y me gané la titularidad siendo muy joven. Tengo el mejor de los recuerdos.

NACIONAL: Silvio Marzolini fue el entrenador de aquel equipo. Hacemos una semblanza de Silvio.

ESCUDERO: Silvio Marzolini fue un maestro. Yo tenía 21 años y de pronto él confió en mí siendo tan joven, en un equipo lleno de estrellas fue algo muy bueno. Me enseñó más que nada a disfrutar del fútbol, me dio la libertad de jugar como lo había hecho en Chacarita primero y en el Juvenil después. Siempre recuerdo cuando llegábamos en micro a los estadios Silvio me decía ” Pichi hoy necesito que juegues al fútbol. Fútbol, fútbol y fútbol “. Con la confianza que me dio Marzolini lo pude demostrar en la cancha.

Juntarme con Diego, Miguel Angel Brindisi, Hugo Perotti y el ” Chino ” Benítez fue un sueño que viví y Silvio Marzolini fue un gran maestro.

Al borde de los 60 años Osvaldo ” Pichi ” Escudero tiene sueños de fútbol.

