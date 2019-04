Peteco Carabajal y sus hijos Martina y Homero visitaron Radio Nacional

Riendas libres, el trío conformado por el santiagueño Peteco Carabajal y sus hijos Martina y Homero, visitaron el estudio de Radio Nacional y cantaron varios de sus temas musicales. Próximos a presentarse el viernes 3 de mayo a las 21 en la Sala Siranush (Armenina 1353, Ciudad de Buenos Aires) para luego iniciar una gira europea, el grupo familiar contó algunos detalles en el programa Mil gracias. Entre canción y canción, Peteco relató cómo se conformó Riendas libres y afirmó: “Nunca me gustó ser solista”. Por su parte, Martina recordó cómo fue su inicio en la música y reconoció que en sus comienzos no deseaba ser cantante. “Yo me resistía, no quería”, expresó. En tanto, Homero dijo que en la presentación que realizarán en el próximo mes “la mayoría de las canciones las compusimos juntos, con mi papi”.