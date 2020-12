Pese a la negativa, salones de fiestas trabajarán “bajo poncho”

Desconcertados. Esa es la palabra que puede definir a los propietarios de salones de fiestas, quienes se encontraron con la negativa del Gobierno a la reapertura para eventos, a pesar de que había una promesa de otorgar la autorización. No obstante, como asumieron compromisos, avisaron que van a realizar los eventos y desde el Gobierno les dijeron que no los controlarán. “Supuestamente a partir del 1 de diciembre nos iban a habilitar y esto no fue así. Tenemos alrededor de 500 fiestas reservadas. Son 120 salones de San Miguel de Tucumán, del sur y del este y ya no podemos dar marcha atrás, por lo que decidimos realizar estos eventos desde el fin de semana. Desde el Gobierno nos dijeron que tratemos de ‘trabajar bajo poncho’ y que no nos iban a controlar. La verdad que quedamos sorprendidos y más aún al no darnos un protocolo y no permitirnos trabajar desde este fin de semana”, indicó Julio Heredia, representante de propietarios de salones de fiestas.

DESCARGAR