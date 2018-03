Richard Coleman ingresa en 1983 a Ciencias Físicas de la UBA, en este episodio cuenta por qué elige esa carrera de Exactas y qué movida comparte por entonces con compañeros de su banda Metrópoli en el campus Ciudad Universitaria de Buenos Aires, y alrededores.

The B-52’s, escuchamos Planet Claire, Give Me Back My Man, Private Idaho, Lava