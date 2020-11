Personal de la salud protestó por el descuido y la falta de cuidado

Trabajadores del Centro de Salud protestaron hoy tras el fallecimiento de Fabián Solórzano, jefe de cuidados paliativos de ese hospital, quien se había contagiado de Covid-19. “Sentimos tristeza y bronca porque parece que nadie ve lo que estamos pasando. La gente sigue en la calle y ahora abrieron los consultorios de los hospitales y esta mañana había un montón de gente en los pasillos. Desde ayer lunes que vemos mucha gente en los pasillos y vemos que el Ministerio no ve las mismas cosas que nosotros estamos pasando. Tienen que fijarse por qué está muriendo la gente, por qué está muriendo el personal de salud. Por eso es que nosotros habíamos pedido las rotaciones, las que tienen como fin que no se contagie todo el personal de salud. Yo veo a la gente en los bares y se extraña poder sentarse a tomar un café, lo que nosotros no podemos hacer. Pido que el Ministerio se fije en lo que está pasando con el personal de salud, se están muriendo y hay hijos que se están quedando sin sus padres, familias que se desmembraron. No tenemos una contención, nadie nos pregunta cómo nos sentimos, lo único que les importa es que trabajemos, que tengamos deberes, que hagamos la guardia y que hagamos la sala”, dijo Alejandra de Asús, una de las médicas que participó de la protesta.

