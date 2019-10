Perras on the Beach actuará en el primer día del Harlem Festival

La segunda edición del Harlem Festival reunirá música, entretenimiento y gastronomía de la región, y se realizará del 15 al 17 de noviembre en Santa Fe, en la Estación Belgrano. Perras on the Beach, será uno de los que se presentará en la primera noche, Simón Saieg, integrante del grupo, señaló que su propuesta proviene de Mendoza y se definen como una banda de rock psicodélico, que fusiona rock con hip hop “y no nos quedamos haciendo siempre lo mismo, nuestros shows son muy divertidos”, enfatizó al invitar de la actividad. Preventa con descuento exclusiva únicamente a través de www.harlem.com.ar