Periodista detenida denunció abuso policial en un operativo

La periodista detenida durante un operativo policial en la cancha de Juventud Antoniana habló de la violencia con la que actuaron contra ella y otras personas que estaban en el lugar la noche del sábado. Natalia Fernández contó que los agentes la detuvieron durante dos horas por filmar el procedimiento en el que se detuvieron a varios simpatizantes del club, durante los festejos por el aniversario.

Dijo que en la Comisaría Segunda le labraron una contravención invocando el artículo 45 que habla de “reclutar o participar de grupos que realizan actividades ilícitas” y por el artículo 78 que es “por desobediencia a la autoridad”. “Yo no estaba participando de nata, los hinchas tenían puesta la camiseta, no era mi caso y estaba claro que no estaba formando parte de nada”, afirmó y agregó que no se resistió a la autoridad, sino que estaba en su derecho constitucional de filmar el procedimiento policial.

Según el reporte oficial, en ese procedimiento hubo 56 personas demoradas por ocasionar desorden en la vía pública y arrojar elementos contundentes contra al Policía.